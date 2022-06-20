中和男童恩恩案續燒，資深媒體人周玉蔻獲得新北市消防局與雙和醫院的橫向通話錄音檔，並在節目上公布，外流檔案的消防局人員今發出聲明指出，當初是將檔案交給民進黨新北市議員卓冠廷。對此，新北市議員參選人呂家愷批評，綠營有心人士惡意操作，使得恩恩案變成政治操作的工具，呼籲周玉蔻、卓冠廷不要「玩火自焚」，停止打擊防疫人員的士氣。

呂家愷表示，卓冠廷為了自身曝光，利用在消防隊服務的高中同學，取得隱私機密的錄音黨後，媒體人周玉蔻隨即就在政論節目公開播放，導致消防人員必須向檢調自首，面臨偵辦調查，周、卓的行為已經摧毀了公務人員，也打擊所有一線防疫人員的士氣，手段惡劣，令人髮指。

呂家愷指出，消防員發出聲明中，明確指出當初提供給卓冠廷錄音檔，僅是為了澄清「消防局在流程上無疏失」，民進黨從4月起已對相關人士不斷獵巫，這次又利用這份錄音檔炒作賺取流量，嚴重打擊基層防疫士氣，還害基層人員背上洩密罪，面臨牢獄之災。

「參選人為勝選使用自私、泯滅人性的手段，無法得到人民的認同！」呂家愷痛批，撒謊，必須用更多謊來圓，希望相關人士能重拾良心，為自己此刻犯下的錯誤負責、道歉，未來整個事件進入司法程序，真相必定會被還原，整起事件究竟是誰在背後指使操作，自然會水落石出。