資深媒體人周玉蔻因於去年5月疫情3級警戒期間，在疫情指揮中心公布確診人數前，搶先在臉書爆料確診人數，還預告AZ、莫德納疫苗抵台時間，網友認為周女洩漏疫情訊息，企圖影響股價，向台北地檢署告發周涉嫌違反《傳染病防治法》、《證券交易法》。北檢認為周女搶先爆料一事，易造成指揮中心困擾，行為實在不妥，但沒有散布疫情謠言的主觀意圖、且難認有影響股價情事，依罪嫌不足，24日將周女不起訴。

周女在去年5月16日，在疫情指揮中心當天發布疫情調查結果前，在個人臉書PO文「207！還好不是幾何式成長！好家在！繼續防疫！」，搶先在指揮中心發布確診人數前爆料，遭人告發散播有關疫情謠言。

此外，周女另在去年5月16日、18日分別在臉書上，貼文預告「今天的獨家好消息：疫苗（AZ與莫德納）五月底、六月中旬，分批抵台！」，不久後周刪除「AZ與莫德納」部分敘述文字，仍被網友截圖告發散布謠言來影響股價。

檢方調查後認為，周女臉書透露的確診人數與指揮中心公告確診數字相同，並無法認定周散播疫情謠言；另周預告的疫苗抵台時間，即便去年5月14日到5月底股價上升，仍無法認周貼文內容能影響股價，且具備「足以影響一般理性投資人投資決定」之「重大性」要件，尚不構成違反《證交法》，今將周不起訴。