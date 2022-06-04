南投縣確診個案超過2萬人，其中12歲以下2156人，佔了近1成，圖為兒童打疫苗畫面。（南投縣政府提供／陳淑娥南投傳真）

南投縣4日確診人數為1308例，截至昨日累計確診人數2萬2982例，今日公布3起死亡個案，年齡層皆介於70-80歲；另外，埔里1歲確診童，今早出現抽搐現象，送南投醫院就診，經診斷疑似腦炎，中午緊急轉送中國醫大附設醫院醫治。南投縣確診個案超過2萬人，其中12歲以下2156人，佔了近1成。

北台灣疫情趨緩，中南部確診人數逐漸攀升，南投縣4日確診人數1308例，截至昨日累計確診人數2萬2982例，居家隔離人數2563例，今日已解除隔離1208例，居家照護人數8497例。

南投今出現一起疑腦炎轉院治療案例，埔里1歲兒童於5月30日確診，住進檢疫所後，今早出現抽搐現象，送到南投醫院就診，醫院積極搶救治療，經醫師診斷疑似腦炎，中午緊急轉送台中中國醫大附設醫院。南投縣確診個案已超過2萬人，其中12歲以下2156人，佔了近1成，兒童若確診，家長最擔心併發症。

另外，南投市一名懷胎近38周的確診產婦，5月21日確診，今天出現破水現象，緊急送南投醫院進行剖腹產，中午已順利產下一名女嬰，成為該醫院為確診產婦接生第4個案例。

南投縣今日公布死亡個案3例，皆為年齡層介於70-80歲，包括竹山鎮78歲男性，過去有口咽惡性腫瘤病史，曾接種1劑疫苗，5月15日PCR陽性，5月23日醫院解隔離出院，5月30日呼吸喘送台中榮民總醫院急診，5月31日死亡。

埔里鎮80歲男性有帕金森氏症、肝癌病史，已接種3劑新冠疫苗，5月25日快篩陽性，5月25日~5月30日收治埔基專責病房住院，5月30日病人要求自動出院， 6月1日因呼吸喘至埔基急診，到院前已死亡。

此外，名間鄉75歲女性，過去病史為失智症，未接種新冠疫苗， 6月1日呼吸喘不適至南基急診，到院前已死亡。