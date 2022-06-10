林柏宏原訂出席明（11日）天舉行金穗獎頒獎典禮擔任頒獎嘉賓，今（10日）他突在IG發文表示將缺席，「因為我前些日子確診了，11號當天還在自主健康管理的階段，所以不便到場和大家見面。不過請不用擔心我喔，因為確診過後已經多次篩檢陰性且結束隔離，現在過著正常的生活和工作」。

林柏宏表示自己第一次身為評審，很想在現場見到每一位創作者，「看著他們眼睛就像他們的作品一樣閃閃發光的樣子。很感謝金穗獎給我一個這麼棒的機會學習和體驗，對於造成所有不便感到抱歉！期待之後有機會再次參加！」貼心的他，最後不忘附上直播資訊，為金穗獎打廣告，「明天金穗獎頒獎典禮會在下午三點直播，大家要記得鎖定喔！」

另外，他日前也向金穗獎主辦單位分享自己初次當評審的心情，「這是我第一次擔任評審，完全是抱著一個學習的心態，很不容易的是，每部片都要從各種專業角度切入，但也不能忘記最原始的感動。過程中與其他評審多番交流討論，也學到很多看電影的方式。很感謝金穗獎給我這麼獨特的第一次經驗！​」