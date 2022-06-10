本土疫情持續燒，近日不斷出現兒童多系統發炎症候群（MIS-C）的病患，引起各界關注。對此，兒科急診醫師吳昌騰則表示，近日他收治了一名得MIS-C的7歲女童，但面對此症候群，家長不用太擔心，因為此病很不常見，每10萬個確診兒童，在Omicron病毒株流行期僅3.8人會得。他並提供判斷此症群的5大要件供大家參考。

吳昌騰昨（9日）在臉書發文分享說，近日一位媽媽帶著7歲女兒來掛兒科急診，這位媽媽說女兒在5月13日確診，本來已經在康復中，但時隔22天後、在6月4日卻突然斷斷續續開始發燒，最高甚至還燒到了41.3度，帶孩子去診所看病症狀都沒有改善，只好在6月7日到醫院掛急診。

吳昌騰透露，替女童看診時，發現對方的眼睛很紅，乍看像是川崎氏症的紅眼睛，但因為先前曾經確診過新冠肺炎，加上高燒3天都不退，且家長說孩子有噁心、嘔吐、腹痛與頭痛症狀，讓他忍不住懷疑女童罹患「兒童多系統發炎症候群（MIS-C）」。

吳昌騰指出，當他向女童的母親表示「懷疑女童得MIS-C」，對方表示她有注意到近期的疫情報導，因此也曾這樣懷疑。後來他就安排女童抽血檢驗，並監測她的血壓，結果檢查報告出來，發現所有該注意的指標與發炎指數都上升了，幾乎確定女童就是得到MIS-C了，立刻安排女童住院治療。

吳昌騰整理女童染疫後出現的4大症狀，分別是發燒3天以上、皮膚黏膜發炎（非化膿性結膜炎）、腸胃道系統症狀（噁心、腹瀉與腹痛）以及頭痛。而近日引起家長們關注的MIS-C，其實不用太擔心，因為此症候群不常見，每10萬確診兒童中，發生在Alpha流行期間為54.5例，在 Delta流行期間為 49.2例，在 Omicron流行期間為 3.8例。

吳昌騰也說，MIS-C診斷的5大要件分別是：

一、2至6周前曾染過新冠病毒。

二、發高燒，且甚至持續超過3天。

三、實驗室檢查顯示紅血球沉降率（ESR）、C反應蛋白（CRP）或前降鈣素（Procalcitoin）等發炎指數上升。

四、至少具備2項臨床特徵，包括皮膚粘膜症狀（皮膚疹或雙側非化膿性結膜炎或黏膜發炎）、心血管系統問題（低血壓或休克、心肌功能受損，心包膜、瓣膜或冠狀動脈異常）、凝血功能異常、急性腸胃道症狀（腹瀉、嘔吐或腹痛）。

五、臨床上需排除細菌性敗血症、毒性休克症候群等其他可能導致類似臨床表現感染。