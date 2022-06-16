金門今(16)日新增88名新冠確診者，累計3733例。最新疫情狀況之一。（縣府提供）

金門今(16)日新增88名新冠確診者，累計3733例。最新疫情狀況之二。（縣府提供）

金門今(16)日新增88名新冠確診者，累計3733例。最新疫情狀況之三。（縣府提供）

金門今(16)日新增88名新冠確診者，累計3733例。縣府宣布，5至11歲兒童COVID-19第2劑疫苗預計6月下旬開始施打，進一步再加強該年齡層的保護力。

金門今(16)日新增88名新冠確診者，累計3733例。目前收治中53例，其中無症狀或輕症46例、中症7例；確診者居家照護551例。另經衛生局疫調，密切接觸者新增匡列居家隔離者142人，目前居家隔離273人，解除居家隔離121人。

縣府統計，目前縣內國小以下（含5歲以上）第1劑疫苗覆蓋率81.15％，國中學生基礎劑（第1劑及第2劑）覆蓋率達89.9％。另相關醫學專家建議學童應至少接種1劑COVID-19疫苗，可減少97％孩童MIS-C（多系統炎症候群）的發生率。

縣府說明，中央流行疫情指揮中心日前宣布5至11歲兒童接種COVID-19疫苗第2劑間隔時間從現行12周縮短成4周。針對地區於5月初已完成縣內兒童莫德納疫苗施打之5歲至11歲兒童，目前已先進行施打意願調查，因施打對象約500餘人，規畫於各衛生所施打，為避免施打疫苗種類混淆，將會先行施打莫德納族群以後，再施打BNT族群。

縣府表示，有關兒童施打整體規畫，預計在本（6）月下旬開始施打第2劑COVID-19兒童疫苗，以完整該年齡層的疫苗覆蓋率，後續將視中央疫苗到貨狀況，另行公布接種時間。