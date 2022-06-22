民政局建議長者可下午再前往接種，避開排隊人潮。（台中市政府提供）

台中市22日起連續兩天，開放65歲以上長者接種第4劑疫苗，卻出現許多長輩在豔陽烈日下打傘、揮汗如雨。立法院副院長蔡其昌在臉書PO文，批市府沒做好後續規畫，被批評就說是民眾一窩蜂來打；市府民政局說，已要求各站增派人力支援，增設臨時棚架、水冷機，採滾動調整快打作業，提升接種服務。

蔡其昌說，台中今天天氣這麼炎熱，許多長輩頻頻來向其昌抱怨市政府對於施打疫苗的人流、人數，完全沒有掌握。直接讓長輩在這麼熱的天，最近氣溫還都飆到30幾度，排隊排這麼久，隊伍這麼長，也沒有足夠的防疫距離。一要擔心中暑，二要擔心防疫距離不足，三增加施打疫苗不適的可能性，打完疫苗有可能會有不舒服的地方，老人家又曬又熱又站這麼久，擔心會受不了。

蔡其昌指出，老人家打疫苗是需要很細心規畫，事情只做表面，以為開了疫苗施打站就沒有他們的事情，沒有做好後續規畫，也讓第一線施打疫苗人員備感壓力，被罵的是第一線人員，盧市長繼續當她的好媽媽，這樣是不對的！

蔡其昌表示，被批評了就說有叫大家分流，是民眾一窩蜂地來打。疫情波動，長輩願意前來施打是好事，但不能把施打動線的亂象，歸咎在擔心的民眾身上，這種推卸責任的態度，不是身為人民公僕做事的￼精神！

民政局長吳世瑋說，各快打站今天施打人潮十分踴躍，對長者排隊久候深感抱歉，為紓解排隊人潮已要求各站指揮官增派人力支援，同時請各站增設臨時棚架、水冷機，避免民眾久候不適；快打站會視現場狀況，採滾動延長服務時間，為到站的長輩完成接種服務。

吳世瑋指出，謝謝長輩為增強台中市防護力盡一份心力，市府針對今日快打站接種情形，均確實掌握並積極機動調整現場改善流程，市府也請各站加強宣導，快打站絕對會盡力完成接種服務，目前排隊人潮已大幅減少，長者可下午再前往接種，避開排隊人潮。