2022金門星光節8／1閃亮登場，搭上電影掀起全球恐龍熱潮，舖排充滿科幻感，以「星球謎航」與「侏儸紀」為雙主題的跨時空地景藝術品，將為今夏添加濃濃的親子趣味。縣府還特別保留其中3件作品，邀請鄉親一起來發揮巧思和創意。

縣府觀光處長丁健剛說明，2022金門星光節定於8月1日至9月30日在金湖鎮「西洪營區」舉辦，由專業藝術團隊〈INITIAL啟初藝術〉設計以「星球謎航」為主軸，帶領大家仰望浩瀚天際，在閃爍夜空中來一趟探索星河的夢幻旅程。另有12座主題地景，從失落的星球、神祕的星際旅程、無限蟲洞、穿越時空到遠古侏儸紀，小朋友最喜歡的霸王龍、迅猛龍、三角龍將現身地球，宛如侏羅紀公園的場景結合聲光藝術，將讓遊客彷彿進入時空旅程，置身似真如幻的異世界。

特別的是，其中3件藝術品的創作，保留給鄉親參與共創體驗，作品主題分別是「地球之簾」、「時空膠囊」、「哇！恐龍蛋」，3場共創活動定於7月9至10日舉辦，將由專業藝術策展人員帶領集體創作，先為活動暖身。每件作品預計分批募集20人至100人，目標是為活動增添素人風格和創意。

縣府歡迎有興趣的鄉親共襄盛舉，在星光節發出屬於自己的光芒，募集額滿為止，上網報名：星光節粉絲專頁。洽詢電話318823＃62791觀光處許小姐。

觀光處表示，金門星光節系列活動還包括街頭藝人同樂、手作DIY體驗、星光野餐及作品集章兌換限量主題紀念品等，各項內容將陸續於2022金門星光節官網公布。