【旅奇傳媒/編輯部報導】久等了！交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處（以下稱東管處）第八屆「2022東海岸大地藝術節」已經正式啟動，今年以「群山之島‧眾島之洋」為策展主題，邀請到六位藝術家於東海岸創作融合環境的藝術作品；另熱門聚焦的月光海音樂會，今年安排了八場次要讓大家驚喜連連的演出；而串聯大小工作室的藝文平台活動也陸續展開。期待在後疫情時期的藝術旅遊能讓大家享受東海岸仲夏時光。

2022東海岸大地藝術節作品_哈拿.葛琉－我在月光海.我很勇敢。 圖：東部海岸風景區管理處／提供

「藝術家駐地創作」

本年度6位藝術家哈拿‧葛琉、撒部‧噶照、吳韋廷、張國耀、菅野麻依子、安君實，分別在渚橋遊憩區、石梯坪遊憩區、石雨傘遊憩區、齒草橋遊憩區及綠島進行創作，全數也已經完成。在疫後時代，睽違許久的創作生活將由藝術家帶領民眾們用生活看藝術，透過藝術過生活。

「月光‧海」音樂會與創藝市集。 圖：東部海岸風景區管理處／提供

「月光‧海」音樂會與創藝市集

2022東海岸大地藝術節首場「夏至星空音樂會」，將邀請在地知名表演團體Amis旮亙樂團；結集跨領域、族群、文化的藝術家，融合了舞蹈，音樂和自然，以東海岸大地自然為劇場的「WeArt表演藝術平台」；榮獲第31屆金曲獎最佳客語專輯、最佳客語歌手獎的米莎與戇仔；而本場次最終壓軸由擁有嘹亮、溫暖深邃嗓音的以莉．高露壓擔綱演出，勢必為整場音樂會掀起高潮。

開幕首場適逢夏至，活動也與都蘭觀星社合作辦理觀星活動，讓大家體驗美麗星空的獨特感受。同時「創藝市集」部分將辦理「你家，就是我佳」的優質攤友的票選活動，誠摯歡迎大家在當日下午16:00-18:00，在大會服務台填寫問卷後領取投票貼紙（含抽獎聯）一份，並現場參與票選活動，就有機會獲得活動好禮與抽獎機會。

2022東海岸大地藝術節聯名商品（溫馨提醒：禁止酒駕；飲酒過量有礙健康）。 圖：東部海岸風景區管理處／提供

「藝文串聯平台」

東管處重新梳理藝術節三大架構及品牌內涵，延伸出｢開放工作室｣及｢藝串行動｣系列，各單位活動已於5月份開始展開，不論你想跟著東海岸達人參與在地人的遊程、還是跟著藝術家巧手來場手作體驗、或是感受東海岸獨有的瘋市集、亦或是跟著職人享受燈光帶來的溫暖，這些大大小小的空間都能讓你在東海岸享受不間斷的藝文氛圍。

「防疫機制與加值服務」

為讓大家更貼近東海岸的藝術氛圍，去年度推出周邊歡樂包組合，包含藝術節保冷袋、月光海啤酒杯、環保防曬膏、野餐墊及聯名啤酒、咖啡等多樣商品，今年度更增加多種商品供民眾選擇，包含與在地優質業者推出聯名多項商品如蛋捲、小米酒、花草茶、口罩、月光.海專屬的香氛精油、口罩香氛磁扣等，現場服務台也提供與都蘭觀星社合作的會後觀星活動報名，讓所有服務一齊到位，並擴大花東藝文網絡及聲量。

2022東海岸大地藝術節作品_張國耀－匿境山海。 圖：東部海岸風景區管理處／提供

2022東海岸大地藝術節作品_撒部噶造－欣賞她，也要愛護她。 圖：東部海岸風景區管理處／提供

為讓遊客便利抵達活動會場，主辦單位亦提供「月光·海音樂會」付費接駁專車服務，接駁專車將從台東轉運站出發，沿途停靠台東火車站及都蘭兩站，搭乘民眾請自備零錢上車付現；另可樂旅遊旅行社、雄獅旅行社、易遊網旅行社等旅行社均配合「2022東海岸大地藝術節」活動，推出「月光·海套裝行程」，目前商品均已上架熱賣中。

2022東海岸大地藝術節作品_菅野麻衣子－聯。 圖：東部海岸風景區管理處／提供

詳細資訊可至東管處網站或藝術節活動網站查詢，活動即時詳情請關注「東海岸大地藝術節」及「【Nga'ayho】你好，東海岸」FB粉絲頁。

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