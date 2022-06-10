許多家長產檢最怕聽到孩子臍帶繞頸，婦產科醫師林思宏分享震撼照片說，接生了一個臍帶繞頸5圈的嬰兒，孩子平安自然產出生，堪稱是真正的天選之人，也引來台大醫院婦產科醫師施景中留言討論，不少網友看到照片後也驚呼，好可怕！真的是天選之人啊！

林思宏昨（9日）在臉書分享照片，只見一位剛出生的嬰兒，脖子被臍帶一圈圈地纏繞著，畫面看上去非常震撼，也讓醫師大嘆這根本就是真正的天選之人，臍帶繞頸5圈，脖子超長的孩子，出生以後哭得很好喔！

林思宏說，這個案例已破了他的記錄，過去只有接生過臍帶繞頸4圈的孩子，如今出現了一個5圈的。而許多家長聽到臍帶繞頸都會很驚慌，但臍帶繞頸一點關係都沒有，這個案例同樣順利自然產。而台大婦產科醫師施景中也在下方留言表示，他還接生過臍帶繞頸6圈的，沒有更多了。

貼文也引起網友討論，「施P第一名」、「我家的繞3圈，事後聽醫師講覺得好恐怖」、「好震撼的畫面！心臟要很強大」、「我家孩子也是臍帶繞頸5圈，好加在是剖腹產順利平安生產！真是有驚無險」、「好可怕，原來繞頸是這樣」、「好猛！百年難得一見的練武奇材啊」、「真的是天選之人！還好大家都平安」。