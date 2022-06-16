本土疫情持續延燒，連中央流行疫情指揮中心官員，包括指揮官陳時中、社區防疫組長薛瑞元、醫療應變組副組長王必勝、發言人莊人祥也陸續確診，昨日（15）例行記者會由醫療應變組副組長羅一鈞單獨主持。中廣董事長趙少康小編則發文稱這畫面叫「五漢剩一漢」，除為羅感到辛苦，更呼籲指揮中心的長官們，可以多多提升自己的氣質，這樣才能「用氣質打敗病毒」，讓大批網友直呼好笑。

臉書粉絲專頁「康編碎碎念」昨日在臉書發文，刊出羅一鈞單獨主持例行記者會的畫面，表示：「羅一鈞辛苦了！」強調他們雖然平常嗆指揮中心「廢言」，但看到如今只剩下羅一人獨挑大樑，還是覺得滿辛苦的；套一句民進黨台北市議員王世堅說的：「政治即便是敵對者，也應該互相尊重。」就是這個道理。

話鋒一轉，趙少康小編喊話：「希望指揮中心的各位長官可以，多多提升自己的氣質，用氣質打敗病毒；加強警覺心，不要鬆懈！祝各位長官早日康復。」同時，也希望陳時中回到崗位後，可以多多對染疫的人感同身受，為民眾設身處地的減少肺炎，一起加油。

此文引發熱烈迴響，網友紛紛留言：「很多官員都走了」、「這畫面……我都聽到風吹聲了」、「小編你好壞！害我笑不停！」「真的笑死」、「這樣賞心悅目多了啦！其他人也不用回來了」。