恩恩案延燒，成為藍綠究責大戰。中廣董事長趙少康上午表示，恩恩急救過程為什麼搞這麼久？這件事情要認真檢討，中央與地方都有責任，中央與地方有問題就道歉解決，推來推去於事無補，不要把他變成政治問題互打，對死者也不敬。

趙少康說，大家應該檢討到底原因出在什麼地方，改進不再發生，該負起法律與醫療責任，該賠償就賠償，認真面對，推來推去不是辦法。

但趙少康也認為，重要的當然是中央的防疫政策，地方只是在後面苦苦追趕，有什麼好怪的，若一開始中央防疫做得好，真的有超前部署，該打的疫苗都打好，機場與關口都守好，兒童疫苗也率先取得施打，可能就不會發生這樣的憾事。

趙少康說，國內至今染疫死亡已5000餘人，這還不算黑數，每個後面都有一段悲慘經過；一天死近200人，大約只有50人是生前確診，也就是起碼3分之2是死後才知得病，可能連治療都沒有，每個人救治過程有沒有疏忽都要關注。