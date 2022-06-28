【專訪】電價只漲大戶？老百姓沒差？ 黃士修踢爆內幕怒嗆王美花 @中時新聞網

經濟部昨召開電價審議委員會臨時會，7月起電價平均漲幅8.4％，其中針對高壓、特高壓的產業用電大戶，平均調漲15％最多。中廣董事長趙少康今（28）日在臉書狂轟蔡政府讓台灣陷入漲電價又缺電困境，更點出「台灣的政治人物死守20年前的舊觀念，不肯與時俱進修正，害慘所有人」，引發討論。

趙少康表示，「蔡政府強推『非核家園』，讓台灣陷入漲電價又缺電困境，我們只能被迫承受錯誤能源政策的苦果」。他也提及，國際間對核能的態度已經轉變，歐盟甚至將核電視為綠色能源，台灣的政治人物卻還死守20年前的舊觀念，不肯與時俱進修正，害慘所有人。

趙少康更接著說，在核四重啟不易下，已經運轉多年的核一、二、三廠應該適當延役，為綠能或下世代新興能源爭取喘息空間，才是負責任的政府。他還強調：「以前反核是對的，現在反核是錯的！」

趙少康指出，民進黨死抱反核神主牌無限上綱當然很不應該，國民黨也不是沒有責任，核一廠、核二廠位在新北市境內，因為用過燃料池爆滿，乾式貯存場卡在新北市府不願意發給使用執照，導致機組不只無法延役，核二廠1號機還必須提前除役，至於核一廠2部機組則已經屆齡，同樣因為沒有乾式貯存場可保存用過燃料棒，連除役作業都無法推動，遑論延役可能性。

而乾式貯存場工程從2007年起，歷經周錫瑋、朱立倫到侯友宜三任新北縣市長，都不願意面對，採取拖延戰術，導致問題一直懸而未決，讓用過燃料棒退不出爐心的「濕式儲存槽」，運轉績效與安全名列全球前茅的核一、二廠只能「被迫停機」，甚至達不到屆齡除役目標。

趙少康說，「追究乾貯場無法啟用的根本原因，中央、地方都有責任」，新北市府2018年不予核定核一乾貯場的水土保持完工證明書後，台電配合供奉蔡政府的「非核家園」神主牌，至今沒再送審，核二廠的乾貯計畫則是遲遲無法獲得新北市府核准，導致核一、二廠的乾貯槽工程進度全面停擺。

趙少康最後呼籲，鄰近的日本、韓國都改弦易轍重啟核電，歐盟更將核能發電看作綠能，請國內死守「非核」的政治人物面對現實，重新省思務實的能源政策。趙少康強調，無論中央、地方，都不能因為政治考量硬卡乾貯場，導致現有核電廠無法延役，造成全台缺電危機。