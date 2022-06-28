經濟部昨日（27）召開電價審議委員會臨時會，決議7月1日起，電價平均漲幅8.4％，高壓及特高壓等工業用戶，平均漲幅15％為最多，但高壓用戶排除百貨、餐飲等6類用戶。中廣董事長趙少康小編指出，經濟部次長林全能在記者會中突然拿出一張圖卡稱「我們漲得沒有馬政府時期多喔」，這明顯是控制漲幅、選票考量，更喊「我們也有圖卡」、要不要來比一比？

臉書粉絲專頁「康編碎碎念」昨日在臉書發文表示，看到漲電價記者會上，經濟部次長被問到這次電價漲幅怎麼樣，他竟面帶微笑不慌不忙拿出圖卡說：「喔喔，我們漲得沒有馬政府時期多喔。」這顯然是控制漲幅、選票考量，完全是「隱性馬維拉之術」。

趙少康小編分析，台電都說平均發電成本每度3.07元，現在只漲到每度2.84元，明顯就是要讓台電繼續賣一度虧一度，反正先拖過年底選舉再說，讓他們忍不住驚呼：「真不愧是選舉黨，連圖卡都準備好了。」

對此，趙少康小編刊出圖片直言，蔡政府有圖卡他們也有，要就不要從電價調漲的幅度來比，從整體能源穩定來比，馬政府時期備轉容量率16%、綠電4.8%、大停電0次，且2014年台電盈餘200億、回饋民眾90億、每戶退電費800元；蔡英文時期備轉容量率多次不到8%、綠電連加1%都不到、大停電4次，且台電累積虧損2000億、核四認損2000億。