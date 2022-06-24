新北市中和2歲童恩恩案持續延燒，媒體與恩恩爸再爆新北市府回報給中央的相關時序，與吹哨者提供的錄音檔時序不符及血氧濃度等問題，對此，民進黨立院黨團副書記長林楚茵今（24日）痛批「詐騙市長」，要求監察院等機關都應該介入調查了解。

民進黨立院黨團今開記者會，媒體持續關注恩恩案後續。林楚茵批評，吃案探長已經變成詐騙市長，昨天看到不斷曝光的資訊，市長侯友宜第一時間僅表示要負起全部責任，但黨團也多次質疑難道負起全部責任只是空口白話嗎？

她提及，侯友宜稱中央說市府沒有失誤，但根據吹哨者所提供的錄音帶資料及市府回報給中央的時間點，被媒體抓包市府省略前面通報的9分鐘，另外，市府告知中央6時9分已連絡上醫護人員，但根據吹哨者的資料是6時25分，又早報了16分。

此外，出車時間市府告知中央出車時間是7時6分，但是根據媒體比報是7時13分，又早報了7分鐘，不僅對恩恩的爸媽沒有講實話，對全民也沒有講實話。

林楚茵提及，恩恩的血氧資料家屬獲得的資訊是無法監測，但是根據吹哨者提供的數據是80％，恩恩在病危情況下，不僅提供給中央的資料造假，連給家屬的資訊也不相符，過程中還有多少不法，相關單位應介入調查了解。