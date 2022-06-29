基隆東區扶輪社邀請日本神戶垂水扶輪社及八代南扶輪社共同捐贈一批輔具給基隆輔具資源中心，市價約52.7萬元，29日由基隆東區扶輪社社長曾漢長代表捐贈。曾漢長表示，這批包括骨科輪椅及移位輪椅在內的輔具，能讓使用者有更好且適切的使用體驗，故特別選擇捐贈此兩款輪椅嘉惠更多不同輪椅需求之使用者。

基隆市社會處處長吳挺鋒表示，截至今年5月底，全基隆市身心障礙者及65歲以上長者，約有8萬9千人，佔總人口22％，已成為高齡城市。所以市府一直都很重視身障者及長者各項社會福利，也積極努力建立完整機制，保障身障者權益，很感謝東區扶輪社的協助，在疫情期間，仍不忘照顧弱勢族群，與市府一起提供本市身心障礙者及長者行的協助及改善照顧者的照顧負荷。

基隆市輔具中心在新豐街251巷2弄5號2樓，提供全市7個行政區輔具諮詢、維修、回收及轉贈等服務。108年開辦輔具代償墊付機制，讓民眾在購買時，僅需自付補助差額，即可將輔具帶回，後續請款則交由廠商及市府負責，減輕民眾購買時的經濟負擔及核銷請款程序。

市府亦考量身障者及長者身體狀況，以便民為出發點於本市各區設立便利的定點輔具服務，現已於6個行政區設立3個據點及2個便利站，預計7月份於華二街再開辦仁愛便利站，完成7區皆有定點輔具服務，屆時將提供輔具諮詢、評估、借用、歸還、維修及展示等多項服務。