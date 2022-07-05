台中市北屯區人口激增，市府計畫在國有地文中小3新建國中。（台中市教育局提供）

台中市北屯區人口激增，學校人數爆滿，台中市府計畫在國有地文中小3新建國中，營建署於此地原另有興建社會住宅計畫，經協調後達成共識。教育局表示，市府5日回函中央同意協調結果，其中3.15公頃由市府設校，其餘土地由營建署變更為社宅用地。

教育局指出，北屯區人口不斷增加，廍子國小及週邊國中學生爆滿，因此廍子國小計畫擴建，市府預定在文中小3學校用地上新建國中，滿足地方需求。

由於文中小3屬國有地，都市計畫使用分區為學校用地，總面積5.19公頃，市府向國產署申請無償撥用此塊土地以新建國中，國產署回應營建署有意在這塊土地上興建社會住宅，後經立委楊瓊瓔協調，與中央達成共識，決定匡列其中3.15公頃讓市府設校，其餘土地由營建署變更為社宅用地。

教育局提到，市府今日同意這項決議，將積極配合營建署，依都市計畫法第27條辦理迅行變更及後續公告事宜，也盼國產署儘速完成撥用其中3.15公頃土地由市府新建國中，市府感謝各界民代支持，共同達成中央與地方建設雙贏的目的。