威剛科技捐贈童綜合電動三輪車。（陳淑娥攝）

童綜合醫院再添社區醫療照護利器！威剛科技4日捐贈旗下威速登金卡多電動三輪車，能輕鬆穿梭狹小巷弄，促使醫療能量更加機動化。童綜合醫院總院長童敏哲指出，感謝企業善心義舉，讓社區的醫療服務更加方便，也能靈活又安全地施行載運配送。

今日捐贈典禮由威剛科技總經理陳玲娟代表捐贈，童綜合醫院總院長童敏哲出席受贈，大台中醫師公會理事長魏重耀、七醫健康股份有限公司管灶祥醫師、七醫健康股份有限公司開發部經理陳彥儒、童綜合醫院副院長吳肇鑫、童綜合醫院護理部主任黃瑞芬也到場共襄盛舉。

威剛科技總經理陳玲娟表示，金卡多是目前全台唯一符合歐盟L5e車款過彎穩定性規定的電動三輪車，讓使用者能兼顧運輸效益與行車安全；與四輪車相比，金卡多僅有2.5公尺迴轉半徑車身，加上一鍵倒車功能，即使在狹小巷弄也能輕鬆穿梭。

陳玲娟說，希望協助醫療院所進行短程用品配送，在長照服務與社區醫療照護更加完善，也能更有效能與即時的提供服務，並且實現企業減碳及ESG永續目標，讓綠色智慧物流發揮最大效益。

童綜合醫院總院長童敏哲指出，謝謝威剛科技捐贈威速登金卡多電動三輪車，因為企業的善心義舉讓社區的醫療服務更加方便，也能靈活又安全地施行載運配送。未來，童綜合醫院也將結合更多智慧醫療產業，提供民眾優質適切的醫療服務。