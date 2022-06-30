三陽工業本著「取之於社會、用之於社會」的回饋精神，6月30日於新竹縣政府舉行消防救護車暨偏鄉醫療巡迴車聯合捐贈典禮，宣布捐贈予新竹縣政府救護車及醫療巡迴車各1輛，盼能強化到院前緊急救護的量能，幫助更多需要急救照護的民眾。

本日捐贈典禮由新竹縣長楊文科親自主持，楊文科在致詞中感謝三陽承擔社會責任，以最新款的旗艦商旅車款Staria投入前線救護工作，此次捐贈的救護車是全新竹縣首輛加入嬰幼兒固定裝置組的救護車，未來嬰幼兒在送醫途中的安全大幅提升。醫療巡迴車將深入新竹縣偏鄉山區，帶來更完善的醫療資源，守護新竹縣人民的健康與生命安全，以實際行動支持救護工作，並贈送感謝狀肯定三陽對社會的付出及貢獻。

此波疫情讓各行各業都受到影響，三陽工業董事長吳清源秉持「回饋社會」的理念，捐贈旗艦商旅車款「Hyundai Staria」救護車及醫療巡迴車，首批交車特別選在三陽總公司基地的新竹縣，感謝楊文科縣長及縣府同仁，照顧全體縣民健康與支持基層醫護人員，期待病毒盡早退散。吳清源也特別感謝交通部路政司與車安中心的協助，讓此批救援車輛能盡快取得認證，及時分配到各地消防局及衛生局，強化台灣緊急救護醫療網，保障病患救護運送之安全與權益。

三陽工業副董事長吳麗珠提到，日常急救業務再加上高風險族群及重症患者的就醫需求，讓消防救護一線人員業務量直線上升。急救救援最寶貴的就是掌握病患到醫院前的緊急救護黃金時間，感謝消防局救難弟兄站在第一線搶救人民的生命安全，也感謝衛生局醫療體系深入關懷偏鄉，方便居民就醫管道，提供偏鄉民眾完整的醫療服務。

三陽工業這次捐贈的救護車，將配發湖口鄉新工消防分隊。新竹縣消防局長孫福佑說到，從救護車的配備處處可見吳清源董事長的貼心與對社會的關懷；除配備標準救護裝備器材外，更首次加入兒童用、新生兒用以及成人前背式新生兒固定裝置組，以提升嬰幼兒患者在送醫途中的安全。

三陽工業也將一般擔架床升級為電動擔架床，不僅能減少救護人員因搬運造成的傷害，更增加緊急傷病患運送過程中的舒適性。至於車身則採用紅、黃相間的反光漆巴騰堡格紋塗裝，在日照或夜間車燈照射下，能讓用路人維持五百公尺左右的高辨識度，更能確保救護車的行車安全。