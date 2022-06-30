新竹縣長楊文科（前排中）代表接受三陽工業捐贈救護車與醫療巡迴車。（邱立雅攝）

總部位在新竹縣湖口鄉的三陽工業股份有限公司30日捐贈救護車、醫療巡迴車各1輛給新竹縣政府，縣長楊文科代表受贈，除了對三陽工業的義舉深表感謝之外，也宣布救護車將編制在縣府消防局第3大隊新工分隊，醫療巡迴車將於縣府衛生局五峰鄉衛生所服務，為縣民的安全、健康打拚。

捐贈典禮由三陽工業副董事長吳麗珠代表出席，楊文科在致詞時提到，三陽工業創立於1954年，如今已有68年之久，更朝向百年企業邁進，在發展汽、機車產品與技術之餘，還相當關注回饋社會，盛讚三陽工業的愛心。

楊文科說，救護車的外觀有紅、黃相間的巴騰堡格紋，可讓人在500公尺外就看見，同時車上設備也有嬰兒床固定裝置，是過去的消防車所沒有的，而這輛消防車會編制在湖口鄉新工分隊。

至於醫療巡迴車會編制在五峰鄉衛生所，因為五峰鄉幅員遼闊，衛生所每周都會到各部落巡迴醫療與訪視個案，且目前使用的巡迴車，車齡將逾13年，加上長年在山區行駛，耗損程度更大，因此將前往五峰鄉服務。有長者不方便時，巡迴車就等同於行動醫院，可以直接到住家救治、提供醫療協助。感謝三陽工業的愛心，讓大家非常感動。

縣府消防局指出，三陽工業本次捐贈的救護車首次加入兒童用、新生兒用及成人前背式新生兒固定裝置組，以提升嬰幼兒患者在送醫途中的安全，並將一般擔架床升級為35萬元的電動擔架床，不僅能減少救護人員因搬運造成的傷害，更增加緊急傷病患運送過程中的舒適性。