蘋果執行長庫克最近給出了迄今最接近證實蘋果正在打造AR/VR混合實境頭戴式裝置的消息。

庫克在接受美國版中國官媒《中國日報》訪問時，被問及他認為擴增實境（AR）在消費市場獲得成功的關鍵因素為何。他回答：「你可能知道，我對AR非常興奮。對包括AR在內的任何技術而言，其成功的關鍵在於聚焦於人性」。這與他過去關於AR對蘋果有多重要的發言相互呼應。

之後他談到了目前為止蘋果在該領域投注的工作，一直專注在用於iPhone和iPad的AR應用程式，「我認為我們仍處於這項技術會如何發展的初期階段，我對於我們在這個領域看到的機會無比興奮，所以『請不要轉台』，敬請期待我們要拿出的東西」。

這是庫克迄今承認蘋果「正在做大事」最明顯的信號之一。

目前相關的應用程式在繪製一間房間或看看新家具是否合適等方面已經能發揮作用，但蘋果正在進行的工作似乎更有可能是為開發人員建構程式庫和工具，以便為頭戴式裝置之類的產品打造應用程式。

彭博社在5月時曾報導，蘋果最近向其董事會展示其AR/VR頭戴設備，最早可能在今年底發布，但也可能推遲到明年。該報導亦指出，蘋果擬在2023年銷售這款混合實境頭戴式裝置。

屆時蘋果將全力衝刺趕超其他科技巨頭，尤其是臉書母公司Meta。去年臉書改名Meta Platforms，以表明將搶攻「元宇宙」（metaverse）虛擬世界的決心。此外，微軟已率先在2016年推出Hololens AR眼鏡。