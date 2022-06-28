西門子(Siemens)擴大軟體業務，並在周一宣布，將以15.8億美元從私募公司Clearlake資本手中買下美國軟體公司Brightly。
出手買下Brightly的是西門子集團旗下的西門子智慧基礎建設(Siemens Smart Infrastructure)，該公司提供數位系統，用於管理大樓和物業的保全和能源消耗。
Brightly使用雲端的軟體，從安裝在建築物的感測器中收集第一手數據，並分析大樓何時何處應該進行維修。
Clearlake資本是在2019年以約5億美元買下Brightly。西門子表示，Brightly今年營收約在1.80億美元，但該公司經營的市場，年成長率為13%；而且Brighting的維護資產管理軟體，可補強西門子現有的建築管理軟體產品。
西門子預計在今年底完成該筆交易，該交易並可擴大Smart Infrastructure的獲利能力，在明年即可擴大集團每股盈餘。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。