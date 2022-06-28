經濟部加工出口區管理處28日攜手財團法人資訊工業策進會，共同舉辦「高雄軟體園區二期招商座談會」，今年首場選擇在中台灣舉行，傾聽來自中部地區企業的需求，知名企業如台灣思科、雲智維科技、敦陽公司、智崴資訊、遠傳電信、凌羣電腦、漢翔航空等企業代表出席，並提出高雄軟體園區第二期進駐意願及相關問題，聚焦5G AIoT智慧應用等產業。

加工處副處長劉繼傳28日表示，今年招商座談會，將在北、中、南各舉辦一場，第一場就選擇從中部出發，主要是因為中部有完整的精密機械供應鏈，還有資訊軟體業者，希望能讓中部企業了解，高雄是值得投資的地方。

劉繼傳指出，這一兩年來，位於亞洲新灣區的高雄軟體園區第二期開發，備受矚目，中央各部會投入了上百億元的資源在亞灣，此次招商將延續資訊軟體、數位內容、智慧應用等重點產業，結合亞灣5G AIoT創新園區計畫及各部會資源，提供5G AIoT研發、測試、應用發展的場域，共同打造南臺灣科技產業聚落。

進駐高雄軟體園區近10年的智崴資訊公司，分享進駐園區心得與效益，智崴公司表示，從2013年進駐至今，營業額已成長近7倍，目前已是全世界最大的飛行劇院供應商，高雄亞灣擁有最完整的產業聚落和5G試驗場域，絕佳的地理位置，交通運輸便捷，智崴公司肯定加工處對園區廠商的協助與關懷，相信在各部會的資源挹注下，高雄軟體園區第二期將會是南臺灣發展的亮眼場域。

加工處表示，高雄軟體園區第二期位於高雄多功能經貿園區第三種特定倉儲轉運專用區，面積約2.45公頃，分為A、B、C三大坵塊，聚焦從事數位內容、資訊軟體、智慧應用、電子電信研發等5G AIoT應用、研發及測試等知識密集型產業進駐。