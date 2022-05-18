全國最具指標性的數位設計展2022《放視大賞》，18日起在高雄展覽館登場，共有79校、151系及多達3,322件作品參賽，智崴、夢想等超過50家企業，也在經濟部建立的這個平台，媒合數位人才，讓「千里馬遇見伯樂」，共同推動數位產業發展。

經濟部工業局主辦、臺灣產學策進會執行辦理的《放視大賞》，今年邁入第12屆，已是國內最具指標性的數位、設計領域學生創意競賽展覽，每年都吸引上千件作品參與競賽，18日由經濟部工業局長呂正華、高市府副秘書長王啟川及多位大專院校校長共同啟動。

工業局長呂正華致詞時表示，《放視大賞》是12年前由加工處跟產策會建立，當時僅有14所學校、260多件作品參賽，今年則有79校、151系及多達3,322件作品參賽，成長逾12倍。

他說，工業局接棒後，也將《放視大賞》打造成科技、技術、設計和文化平台，讓青年學子能有展現狂野放肆創意作品的舞台，轉化成為產業界重要的動能。他強調，工業局將持續媒合千里馬遇見伯樂，推動數位產業發展。

高雄副秘書長王啟川指出，從過去網絡、數位時代，到現在的元宇宙、NFT等，數位轉型是產業必經之路。尤其近兩年疫情影響，高市府也加快推動數位轉型腳步，例如高雄好家載的防疫互助經濟平台就是最好範例。

而陳其邁市長上任後，也積極推動亞灣5G AIoT創新園區，中央各部會更將於5年內投入百億經費促進相關產業發展，王啟川說，未來亞灣將成高雄重要的數位產業聚落。

高雄經發局長廖泰翔強調，高市府透過前瞻2.0經費推動「高雄市地方文化特色整合5G應用與落地計畫」，整合5G文化科技發展相關軟硬體及內容、服務等上下游產業，串起跨域創新應用產業鏈。