大陸全國政協17日在北京召開「推動數字經濟持續健康發展」專題協商會，大陸國務院副總理劉鶴出席會議並表示，要支持平台經濟、民營經濟持續健康發展，處理好政府和市場關係，支援數位企業在國內外資本市場上市，以開放促競爭，以競爭促創新。

劉鶴指出，全球數位經濟正呈現智慧化、量子化、跨界融合等新特徵。要努力適應數位經濟帶來的全方位變革，打好關鍵核心技術攻堅戰。支持平台經濟、民營經濟持續健康發展，處理好政府和市場關係，支援數位企業在國內外資本市場上市，以開放促競爭，以競爭促創新。

大陸全國政協主席汪洋強調，要認真學習領會總書記習近平關於發展數位經濟的重要論述，科學研判形勢，增強發展信心，辯證看待和統籌把握發展和安全的關係，不斷做強做優做大數位經濟，使之更好服務和融入新發展格局、推動高品質發展。

近百位全國政協委員參加會議，29位委員、專家在會上發言，140多位委員通過委員履職平台發表意見。委員認為，大陸數位經濟發展大國地位穩固，未來發展前景廣闊。要發揮新型舉國體制優勢、超大規模市場優勢，加強關鍵核心技術攻關，把發展數位經濟自主權牢牢掌握在自己手中。

還要推動數位經濟和實體經濟深度融合，引導中小企業數位化轉型，充分挖掘工業互聯網發展潛力，促進新一代資訊技術為設備賦智、為企業賦值、為產業賦能。要釐清數據所有權、使用權、運營權、收益權等權利，在保障國家網路和數據安全的基礎上激發企業創新活力。要鼓勵數位經濟國際合作，積極參與全球數位治理進程。