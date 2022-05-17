據央視新聞報導，大陸國務院副總理劉鶴今（17日）在大陸全國政協召開的「推動數字經濟持續健康發展」專題協商會上表示，支援平台經濟、民營經濟持續健康發展，支援數位企業在國內外資本市場上市。

消息人士稱，奇虎360 周鴻禕和百度李彥宏等大陸科技創始人都參加了這場會議。周和李都是政協委員，政協邀請商界、藝術界和學術界的知名人士與中共中央討論問題。消息人士補充說，大約有100多名與會者，其中包括一些來自網路公司的代表。

劉鶴一直站在政府努力確保私營部門支持的最前沿。與會的消息被報導後，今日在香港上市的中國科技巨頭股票紛紛飆漲。恒生科技指數最終收漲5.78％，其中，舜宇光學漲超13％，比亞迪電子、理想汽車漲超9％，京東集團、阿里巴巴漲超7％，嗶哩嗶哩漲近7％，網易、騰訊漲超6％。

與此同時，摩根大通今天也集體上調多家網路公司評級，對騰訊控股評級上調至超配，目標價由265港元上調至470港元；對阿里巴巴也上調至超配，港股阿里巴巴目標價由75港元上調至130港元，美股阿里巴巴目標價由75美元上調至130美元。

美國上市的中概股今日美股盤前也出現拉升態勢，京東漲超9％，拼多多、阿里巴巴漲超7％。