在阿里巴巴反彈帶動下，周二香港股市開低走高，目前恆生指數上漲0.2%，為21132.10點，稍早前一度跌逾400點。國企股(H股)跌0.03%，為7296.71點。

恆生科技股目前跌0.4%，成分股漲跌互見。萬國數據跌4.44%，跌幅最大，其次為理想汽車跌4.2%。海爾智家漲4.6%，漲幅最大，其次為攜程集團漲3.12%。

大陸官媒澄清杭州市國安局逮捕的是「馬某某」而非「馬某」，阿里巴巴應聲反彈，目前小跌0.7%，稍早前一度重挫逾9%。此前央視新聞報導，杭州市國安局在4月25日依法逮捕「馬某」，因其勾結境外反華敵對勢力、涉嫌煽動分裂國家與煽動顛覆國家政權。

小米印度子公司遭當地政策沒收57億元，股價下挫4%。

在政策利多題材帶動下，地產物管股持續受到追捧，中國海外稍早前大漲5.7%，在藍籌股中表現最佳。萬科、華潤置地均漲4%，新城發展大漲逾8%，碧桂園服務漲4.3%，雅生活漲逾6%。