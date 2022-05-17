國際貨幣基金（IMF）執董會完成五年一次的特別提款權（SDR）定值審查，將人民幣權重由10.92％上調至12.28％。對此，大陸外交部表示，這是國際社會對中國經濟發展的肯定，中國將繼續推動金融市場改革開放。

大陸外交部發言人汪文斌今（17）日在例行記者會上表示，國際貨幣基金執董會近日完成特別提款權審查，人民幣順利通過特別提款權審查而且權重進一步上升。這是國際社會對中國改革開放和經濟社會發展取得成就的充分肯定，有助於進一步提升人民幣的國際儲備貨幣地位，增強人民幣資產的國際吸引力。

汪文斌強調，下一階段，中國將繼續堅定不移地推動金融市場改革開放，進一步簡化境外投資者進入中國市場投資的程序，豐富可投資的資產種類，完善數據披露，持續改善營商環境，延長銀行間外匯市場的交易時間，不斷提升投資中國市場的便利性，為境外投資者和國際投資機構投資中國市場創造更有利的環境。