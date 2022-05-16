人民幣兌美元在岸價16日收報6.7967元，較上個交易日（13日）收盤價6.7830元下跌137個基點，單日跌幅0.2％。在岸價盤中最低一度跌至6.8025元，失守6.8元整數關卡，但官價收盤前又收復失地。

截至17點，人民幣兌美元離岸價報6.8103元，下跌112個基點，跌幅0.16％。

人民幣兌美元中間價16日則是上調27個基點，報6.7871元，單日漲幅0.04％。