人民幣在岸價收跌137個基點 盤中一度跌破6.8 21:402022/05/16 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元在岸價16日收報6.7967元，較上個交易日（13日）收盤價6.7830元下跌137個基點，單日跌幅0.2％。在岸價盤中最低一度跌至6.8025元，失守6.8元整數關卡，但官價收盤前又收復失地。 截至17點，人民幣兌美元離岸價報6.8103元，下跌112個基點，跌幅0.16％。 人民幣兌美元中間價16日則是上調27個基點，報6.7871元，單日漲幅0.04％。 陸銀保監發聲穩市 CNY收漲70個基點 電子航運帶頭殺 台股盤中跌勢擴大重挫逾200點 #基點 #人民幣在岸價 #收跌 #盤中 #人民幣兌美元在岸價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 人行發布支持剛需購房政策 首套房貸款利率可減20基點 20:512022/05/15 兩岸 跌勢加劇 在岸人民幣12日重貶626基點 17:532022/05/12 財經 跌勢加快 離岸人民幣跌破6.8 17:022022/05/12 財經 《韓股》陸經濟數據不佳 韓股遠慮 16:092022/05/16 財經 離岸人民幣12日走低 日內下跌逾200基點 12:222022/05/12 財經 《韓股》憂中國經濟前景 韓股升轉跌 11:582022/05/16 財經 CNY早段跌破6.8 續創逾一年半低 11:322022/05/13 財經 美元走強 離岸人民幣跌破6.8 04:102022/05/13 財經要聞 銀保監會喊話 人民幣止跌回穩 04:102022/05/14 全球財經 陸經濟下行壓力加大 恒指午盤收跌0.37％ 13:322022/05/16 財經 IMF調SDR權重 美元、人民幣上升 04:102022/05/16 財經要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。