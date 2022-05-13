人民幣兌美元在岸價（CNY）13日一度失守6.81，低見6.8125，午後受銀保監會表態人民幣貶值不會長期單邊持續，加上美匯回軟，提振人民幣走強，高見6.7776，收漲70個基點。

香港信報報導，人民幣兌美元在岸價收報6.7830，較12日下午4時30分收報6.79，升70個基點或0.1％，較晚上11時30分最後成交價6.7872，走強42個基點。

離岸價（CNH）早段一度跌破6.83，低見6.8380後，受銀保監會表態提振市場情緒，曾收復6.8，高見6.7840，截至下午5時08分，離岸價報6.8025，在岸價報6.7849。

官方13日開出的中間價報6.7898，較12日報6.7292，下調606個基點或0.9％，創近20個月低。

銀保監會相關負責人稍早表示，人民幣匯率貶值不會長期單邊持續，不要賭人民幣單邊貶值和升值，否則會遭遇不必要的損失。人民幣匯率波動處於合理區間，總體表現穩健。匯率下跌是較長一段時間走強的均值回歸，適當回調是正常市場反映。