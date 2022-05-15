中國人民銀行（大陸央行）、銀保監會今（15日）聯合發布調整差別化住房信貸政策有關問題的通知。該政策重點對首套房貸款利率進行下調，反映了刺激房地產市場需求的意圖。

通知對於貸款購買普通自住房的居民家庭，首套住房商業性個人住房貸款利率下限調整為不低於相應期限貸款市場報價利率減20個基點，二套住房商業性個人住房貸款利率政策下限按現行規定執行。

政策調整後，大陸全國層面首套住房商業性個人住房貸款利率下限由不低於相應期限貸款市場報價利率（LPR）調整為不低於相應期限LPR減20個基點（按4月20日發佈的5年期以上LPR計算為4.4％），如所在城市政策下限和銀行具體執行利率跟隨大陸全國政策同步下調，居民家庭申請貸款購買首套普通自住房時，利息支出會有所減少。

按貸款金額50萬元（人民幣，下同）、期限30年、等額本息還款估算，利率下調20個基點，平均每月可減少月供支出約60元，未來30年內共減少利息支出約2萬元。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，此次人行明確利率下限允許進一步下調，這使得商業銀行貸款的空間更大，有助於後續更好地促進房貸實際貸款利率的下調。類似下調20個基點的表述，充分說明下調的力度比較大，這也將引導銀行後續更好得制定貸款政策，尤其是推介一些低成本貸款的利率。此類下調主要是強調首套房，實際上也是希望剛需購房成本進一步降低，是非常好的支持剛需購房的政策。