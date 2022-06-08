飛捷(6206)訂單能見度已看到第四季，法人看好，第二季不管營收和獲利都可望比第一季樂觀，下半年同樣成長不俗，今年也可望比去年好，庫存天數估降至兩位數。不過今年逐季成長，仍須留意料況、貨櫃問題。而對於通膨壓力，公司目前沒有看到任何接單影響。

飛捷以前訂單能見度僅一個月，目前都有四、五個月，已看到第四季，缺料方面，基本材料已沒這麼急，狀況逐漸好轉，但部分料件仍缺。公司強調，第一季營運表現理想，法人看好，第二季不管營收和獲利都可望比第一季樂觀，一部分是歐美客戶需求帶勁，出貨順暢所致，另一也是台幣貶值因素，第二季每股盈餘預估1.7-1.9元區間，下半年同樣成長不俗，今年也可望比去年好，庫存天數估降至兩位數。不過今年逐季成長，仍須留意料況、貨櫃問題。而飛捷也認為解決缺料問題，也應該從研發或尋找替代料。

關於通膨現蹤全球各國，接單是否會有影響？飛捷認為，關注消費性產品訂單第四季會不會延宕下單，不過目前還沒有任何跡象，也尚未感受到歐美通膨帶來的影響。

飛捷原本是傳統製造公司，專精硬體，如今更往軟體著墨，雖然軟件服務訂閱成效需要一段時間，這一兩年評估沒有爆炸性營收成長，但軟體乃低成本、高毛利率，有助於毛利率提升，獲利慢慢滾。目前軟體兩個新公司華捷智能、英諾菲，軟體有開發成本、後續的雲端成本、維護監控成本，但成本均不高。公司也目標，到2028年，非硬體獲利占比到五成挑戰。目前英諾菲接到台灣連鎖大單，首波導入8000台，預計年底會裝機完成。

飛捷召開股東會，通過每股配息4元，以周三收盤價79.5元計算，現金殖利率5.03。而飛捷股價自2017年後未再見百元，董事長林大成則認為，公司股利配發高，未來更要求提高毛利率，殖利率也不低，對股價也期待。

在AIoT智能化的趨勢下，智慧零售、智慧餐飲、智慧交通、智慧城市等相關的解決方案將蓬勃發展，帶動Mobile POS以及KIOSK的成長智醫療、工廠自動化的興盛，則能帶動Panel PC的需求上升。面對AloT的發展趨勢，飛捷科技將續發展產品線的多樣化，投入相關新技術、進行新產品的開發，將應用領域擴張，並發展多元的垂直應用。

近年來，飛捷科技積極發展AIoT軟硬體解決方案，以提供客戶全方面的服務為目標，包括場域應用所需的軟硬體需求，以及場域使用情境的智能化解決方案。在硬體服務方面，飛捷科技持續深耕於餐飲、零售及醫療等領域，提供給客戶場域所需的硬體選擇，以讓客戶能一站式的購足所有硬體為目標。而在軟體服務方面，透過子公司華捷智能專注於發展人工智慧與機器學習的技術，結合飛捷科技在餐飲、零售業豐富的通路關係，提供智能解決方案予餐飲、零售業的客戶。除此之外，飛捷科技亦持續推廣雲端監控UEM軟體英諾菲(Inefi)，以訂閱制的方式提供遠端監控硬體的軟體服務，讓客戶能更有效的進行硬體的維運，同時提高飛捷科技產品在市場上的競爭力。