南投推低碳旅遊，日月潭電動車充電站啟用。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

電動車已成為趨勢，日月潭向山遊客中心等地設置4座電動車智能充電站；縣長林明溱表示，電動車符合節能減碳的現代化潮流，因此，縣府鼓勵公民營停車場及風景區，廣設電動車充電站，讓綠色觀光從南投啟動。

台灣碳資產公司在日月潭向山、伊達邵及埔里遊客中心，還有朝霧碼頭，設置BEGIN電動車智能快充站，14日由林明溱、立法委員馬文君，日月潭國家風景處處長簡慶發等人共同啟動；林明溱表示，要讓電動車普及化的關鍵，就是充電站要像加油站一樣方便，這是南投縣發展低碳觀光、綠色旅遊的重要里程碑。

台灣碳資產公司董事長張三河表示，電動車要吸引消費者，必須做到充電站廣設、城鄉同步及快充服務，該公司的智能充電站，就選擇在日月潭環湖充電站出發，未來將逐次擴大至其他國家風景區，和各知名旅遊景點。

台灣碳資產公司執行副總劉德安指出，該公司的BEGIN智能充電服務平台，在不到1年內，更新軟體已進入第4代，透過人工智慧及物聯網技術（AIOT），對於未來建立綠色生態圈提供有利保證，BEGIN的綠色生態圈理念，也獲得充電樁設備大廠飛宏科技協助，目前已完成新社、尖石、三義、石梯坪充電站，日月潭環湖快充站，並將陸續在葡萄王觀光工廠、日月潭環湖支線風景區、南投縣農會等觀光景點設置快充站，同時規畫與加油站業者及科學園區異業結盟合作設站，今年下半年將完成28座快充站，預計2023年底前完成150站的建站目標，逐步邁向低碳生活圈。