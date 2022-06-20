地牛翻身 南投縣最大震度4級 目前無災情 09:322022/06/20 中時 廖志晃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 南投縣最大震度4級，目前無災情。（南投縣消防局提供／廖志晃南投傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 超淺層地震！規模6.0全台有感 最大震度花蓮5級 北捷啟動慢速巡軌｜中時新聞網 訂閱影音： 中時新聞網 【LIVE直播】全台有感！規模6.0超淺層地震 氣象局最新說明｜2022.06.20 @中時新聞網 花蓮縣20日早上9點5分，發生芮氏規模6.0地震，南投縣最大震度4級、彰化縣地區最大震度3級、台中市地區最大震度3級、雲林縣地區最大震度3級。 南投縣消防局表示，經以無線電通報各消防分隊災情查報，目前未有災情傳出。 企業配息意願升高利多 亞洲股息基金看好 日本石川縣爆規模5.2地震 深度僅10公里 業外投資挹注加持 鳳凰旅遊去年仍獲利 #地震 #災情 #南投縣 #最大震度4級 #地區 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 孟加拉和印度遭洪患侵襲 41死數百萬人受困 19:222022/06/18 國際 南投不靠海市集今明擺攤 力邀民眾逗熱鬧 14:182022/06/18 寶島 中國北方高溫來襲 局部地區恐飆破40℃ 16:432022/06/16 兩岸 華南地區暴雨多地受災 官方預警：珠江流域或發生流域性大洪水 18:542022/06/19 兩岸 南投斥資14億 打造綠能永續中心 04:102022/06/16 地方新聞 農業廢棄物無處去 議員要求南投縣府處理 04:102022/06/18 地方新聞 IG傳災情！限動看不完網崩潰 官方曝解決辦法 13:232022/06/16 生活 10：57台東長濱鄉規模4.4地震 最大震度花蓮3級 11:092022/06/18 生活 歐美各國超前部署 急購天花疫苗 04:102022/06/19 生活新聞 南投＋1254 對抗BA.4、BA.5 衛生局籲快打疫苗 15:182022/06/19 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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