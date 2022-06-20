超淺層地震！規模6.0全台有感　最大震度花蓮5級 北捷啟動慢速巡軌｜中時新聞網
【LIVE直播】全台有感！規模6.0超淺層地震　氣象局最新說明｜2022.06.20 @中時新聞網

花蓮縣20日早上9點5分，發生芮氏規模6.0地震，南投縣最大震度4級、彰化縣地區最大震度3級、台中市地區最大震度3級、雲林縣地區最大震度3級。

南投縣消防局表示，經以無線電通報各消防分隊災情查報，目前未有災情傳出。

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