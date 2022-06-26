中央流行疫情指揮中心今（26日）公布南投縣新增902例本土確診人數，並新增4例死亡個案，中重症17例。
南投縣政府指出，中央公布南投縣新增902例，截至6月25累計確診人數已達5萬2929例，居家隔離人數2688例，26日已解除隔離926例，居家照護人數4722例。
另26日中央也公布南投縣死亡人數新增4人，南投縣累計死亡人數計147人。死亡個案年齡層介於70-79歲1人，80-89歲1人，90歲以上2人，4人皆有失智症、高血壓、心臟病、中風..等慢性疾病其中未曾接種疫苗累計1人，接種1劑累計2人，接種3劑累計1人。
南投縣衛生局長陳南松也說，南投縣中、重度個案累計人數為443人，中央公布中、重症人數有17人，其中中度有12人、重度有5人。17人中未接種疫苗計5人，疫苗接種1劑計3人，接種2劑計1人，接種3劑計8人，有潛在疾病史計15人。
陳南松呼籲，民眾在疫情期間應配合防疫措施、儘速完成疫苗接種，落實自我防疫，戴口罩、勤洗手、保持社交距離，盡量避免至人潮壅擠場所，每天保持身心靈健康，均衡的營養及規律的運動，都是非常重要防疫生活習慣。
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