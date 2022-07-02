南投縣2日確診人數726例，死亡人數新增4人，死亡年齡80至89歲計2人，70至79歲計1人，60至69歲計1人；南投縣衛生局呼籲，當一旦快篩呈陽性時，請勿心慌，首先請依個人居住區域及意願，電話聯繫及預約醫療院所視訊時間，先採視訊診療完成確診評估，依個別症狀開立藥物，倘若症狀未改善，病況反而更嚴重時，提醒民眾應立即電話連絡視訊診療院所，由醫師評估後開立抗病毒藥物使用。

南投縣衛生局呼籲，58歲洪小姐確診第2天視訊診療，經醫師開立抗病毒藥物倍拉維（Paxlovid)，在服用抗病毒藥物後確診第3天，咳嗽、咳痰、頭痛、發燒、喉嚨腫脹明顯改善。確診臨床試驗結果顯示，服用倍拉維及莫納皮拉韋者皆有大幅降低住院或死亡風險50-89％。

草屯鎮用心生活診所院長何文光說，在臨床的觀察，新冠肺炎確診者除一般藥物緩解症狀，也可以考慮抗病毒藥物。確診者服用抗病毒藥物的患者，發生胸悶、高燒、筋骨痠痛的機率減少，除減少疾病療程，也大幅降低重症危險，是確診者的福音。

院長何文光表示，抗病毒藥物包括輝瑞的「倍拉維」和莫沙東的「莫納皮拉韋」兩種，例如倍拉維(Paxlovid)，每天服用2次，每次3顆，需連續服用5天，須整顆吞服，不得咀嚼、分開或壓碎。莫納皮拉韋可以磨粉使用於無法吞服藥丸的管灌病人，常見的胃腸副作用，可以使用藥物來緩解。

南投縣衛生局長陳南松說，如有心血管疾病、糖尿病、癌症、慢性肺病、孕婦、肝疾病..等符合藥原則者，皆可使用抗病毒藥物，陳南松局長說除已通知診所協會、醫師公會及各醫院轉知各會員醫師，提升使用抗病毒藥物，以降低感染後的死亡率，建議民眾在視訊診療時也可以和醫師詢問及討論是否可以開立抗病毒藥物。