新竹市2日新增735例確診個案，今年以來累積6萬9392例，居家照護者為5682人、居家隔離者為1276人。

衛生局表示，有關第三輪快篩實名制，每身分證字號可買1次，1份500劑為500元；第二輪兒童公費快篩試劑，攜帶0-6歲幼兒健保卡，即可免費領取1份，另社區定點診所配合辦理發放公費快篩試劑計畫延至12月31日止，如有呼吸道症狀，可前往定點診所，由醫師評估發放試劑。

市府表示，清冠一號公費使用對象是否調整，政策尚未定案，目前只要是COVID-19確診者，經中醫師診斷臨床症狀、評估治療效益與風險，充分告知病人，經其同意後即可給予符合條件個案清冠一號公費口服治療。

市府說明，居家照護民眾若想取得公費清冠一號，得自行利用電話或網路平台等方式，預約有提供視訊診療之中醫院所。

中醫師進行視訊診療時，須先確認病人身分，如透過隔離治療通知書或確診證明等，並將治療效益與風險充分告知個案，取得其同意後，始可提供處方。

如需領藥，可由視訊診療機構送藥至個案住所，或委託親友至視訊診療機構領藥，竹市有提供清冠一號藥物中醫診所，有需要民眾可自行電話預約。

衛生局表示，居家照護民眾，經中醫師評估，若無法採公費清冠一號，仍可用自費方式向中醫診所購買使用。