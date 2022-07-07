台北市議員王鴻薇具名向中華大學寄出檢舉函，中華大學7日表示，已在今天上午收到具名檢舉函，經教務處審查檢附相關事證後，確認受理此案，將即刻啟動調查程序，預計2個月內完成調查。

中華大學7日發出聲明稿指出，依據「中華大學博、碩士學位論文抄襲處理要點」，本校將由教務長邀請校外3名相同學術領域的敎授、校內院外委員1名及被檢舉人學系主管1名，組成5人審議委員會進行獨立調查。

聲明稿也指出，董事會和校方無權干涉調查結果，本校會以公平、公正、客觀之原則處理此案，預計在2個月完成調查。

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