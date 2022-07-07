染疫康復整合治療門診。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

66家醫療院所提供視訊看診。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今天7日新增新冠肺炎本土確診798例，其中男性374人、女性424人，年齡分布1歲以下至92歲，今年1月1日至今天0點，累積本土案例7萬7617人，人口占比確診率達14.5％。

衛生局長張蕊仙說，苗縣新冠肺炎確診人數已累計逾7萬7千人，根據各國新冠肺炎追蹤研究報告顯示，部分確診者康復後60天內有30到60％的人持續出現所謂「長新冠」症狀，例如疲倦、喘、關節痛、胸痛、咳嗽、嗅味覺異常等症狀。

鑑於部分染疫康復者可能在身體與心理各層面出現諸多症狀，需要跨科就醫，因此中央訂定「COVID-19染疫康復者門住診整合醫療計畫」，讓確診解除隔離後6個月內之康復者，經主責醫師專業判斷收案，接受跨科別「整合門診」或「住院整合照護」服務。

張蕊仙表示，目前全國參與醫院共有106家，其中苗栗縣大千綜合醫院、部立苗栗醫院及為恭紀念醫院設有專屬門診，截至目前3家醫院共150人次就診，收案74人，如有需求確診者可善用資源。

另外，為增進民眾快篩陽性時，完成確診評估的可近性，參與視訊診療院所由60家再增6家為66家，建議確診者可依個人居住地及意願，以電話聯繫及預約本縣66家醫療院所視訊時間完成確診通報及後續照護。

她表示，目前依據中央公告6個月到5歲小兒莫德納疫苗進度為進貨45萬劑，提供90萬名幼兒施打，預估最快在7月21日陸續配送到各縣市。

徐耀昌縣長表示為守護小小童健康降低幼童染疫及重症風險，針對6個月至5歲幼兒可接種莫德納疫苗對象，已責成衛生局與教育處、社會處進行合作規劃，於獲撥疫苗後盡快啟動疫苗開打，社會處所轄托嬰中心17家共453位寶寶，將委由醫療院所入中心或家長攜童至院所或接種站施打。

教育處列管2歲以上學童1萬1685人(5歲部分重疊小兒BNT適打年齡)，將安排分流至大型接種站或由家長逕自各合約院所預約後施打，若未入幼兒園或托嬰中心的小小孩也無須擔心，只要符合施打資格也將安排接種站開放部分時段及各合約院所提供接種服務，詳細時間、地點、分流時段等細節將另行公告。