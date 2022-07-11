疫情圖示

中央11日公布新竹縣新增533例確診案例，分別為248名男性和285名女性，年齡分布在0至97歲，12歲以下100人、65歲以上44人，多數集中18歲至64歲青壯年佔7成。目前新竹縣居家隔離752人、居家照護列管人數2776人，統計至7月10日為止，今年累計確診人數103627人。

新增確診者分布為竹北市165例、竹東鎮97例、湖口鄉105例、新豐鄉62例、新埔鎮18例、關西鎮19例、芎林鄉18例、橫山鄉13例、寶山鄉17例、北埔鄉2例、峨眉鄉1例、尖石鄉8例、五峰鄉8例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

衛生局指出，新竹縣5到11歲兒童第2劑疫苗校園集中接種上週已順利結束，第2劑接種約1萬6千人，接種率為34％，呼籲尚未完成第1、2劑接種的兒童，請家長多利用各合約醫療院所、衛生所或社區接種站盡速預約施打。

新竹縣本週有2場Novavax社區接種站，13日聖母診所旁廣場，名額300位，15日台大生醫竹北院區，名額500位，再加開一場莫德納社區接種專案為15日下午2時至3時，由仁慈醫院在聖母診所旁廣場服務，提供1至4劑（含6至11歲1、2劑）共500個名額，即日起線上預約。

設籍新竹縣滿65歲以上及原住民55歲以上的長者，施打任何廠牌疫苗，不論劑次，都可現場領取1000元全聯禮券與2劑快篩試劑。

竹縣疫苗地圖：

http://prevention.hcshb.gov.tw/Covid19_Consultation.aspx？n=1007＆sms=9996

竹縣疫苗預約入口網：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx？n=1060＆sms=10068

仁慈醫院預約疫苗接種網站：

https://www.beclass.com/rid=2648b2262c54a374b9b3

台大生醫醫院竹北院區預約疫苗接種網站：

https://www.hch.gov.tw/？aid=501＆page_name=detail＆iid=205