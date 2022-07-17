桃園17日新增2607例本土確診病例，單日下降2.03％，衛生局長王文彥說，中央年滿65歲（原住民族滿55歲）以上長者接種疫苗贈送500元禮券、2劑快篩的政策，即將在7月31日截止，提醒尚未完成接種疫苗的長者把握機會，踴躍接種、提高保護力。

桃園17日新增2607例本土個案，王文彥表示，相較16日2661例，桃園疫情單日下降2.03％，其中65歲以上個案占8.01％、18歲以下個案占20.47％，呈現緩步下降趨勢，顯示疫情已經逐漸收斂。

王文彥指出，國內疫情仍在持續，國際Omicron新型變異株也對社區造成威脅，接種疫苗是避免確診後感染重症或死亡風險最有效的方法，市府後續也將評估接種狀況，再推出接種專案，呼籲尚未完全接種疫苗的民眾，儘速完成接種，保護自身及親友健康。

王文彥提醒，中央年滿65歲（原住民族滿55歲）以上長者接種疫苗贈送500元禮券、2劑快篩的政策，即將在7月31日截止，提醒尚未完成接種疫苗的長者把握機會，踴躍接種、提高保護力。

王文彥提及，民眾除應儘速完成疫苗接種外，也要落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施。若有相關症狀或接觸史時就盡快進行快篩，早期發現、早期評估抗病毒藥物治療，以降低重症的機率。

王文彥說明，桃園市居家照護目前在案數共2萬594人，照護案件累計48萬4682人，已完成48萬552人，累計完成率約99.1％，截至7月16日，桃園的專責ICU開設42床、收治28人、ICU空床數14床，專責病房578床，收治222人；收治比率38.4％，空床數356床。