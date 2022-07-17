金門今(17)日新增173名新冠確診者，累計7654例，約占常住人口11.52％。最新疫情狀況之二。（縣府提供）

金門今(17)日新增173名新冠確診者，累計7654例，約占常住人口11.52％。縣府表示，面對中央「與疫情共存」政策，金門地區已做好防疫準備，民眾只要落實個人防疫措施、疫苗打好打滿，日常生活就能逐步回到常軌。

金門縣流行疫情指揮中心指出，儘管國內已有Omicron亞型變異株BA.5本土確定病例，且已有重複感染的案例，但金門縣已做好充足的防疫準備，包括檢驗工具很充裕、診所醫院的視訊也便捷，也有防疫旅館作為緩衝，讓金門疫情管理，是呈現緩和的確診個案數，最重要的是確保對中度與重度個案，都能獲得住院的適當治療。

縣府說明，截至16日為止，地區兒童BNT第2劑疫苗接種人數已達1169人，連同接種莫德納第2劑疫苗的267人，總接種人數為1436人，基礎劑覆蓋率已達43.17％，目前並無接獲不良反應通報。

地區指揮中心呼籲，為讓兒童能有完整的保護力，建議應完整接種2劑疫苗，以減少染疫後重症和住院的風險，同時也可大幅降低MIS-C的發生機率。另因故無法配合學校規劃施打時間或旅台的學童，可洽金門醫院或各鄉鎮衛生所預約接種。