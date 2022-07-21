金門今(21)日新增119名新冠確診者，累計8245例，約占本縣常住人口12.41％。最新疫情狀況之二。（縣府提供）

金門今(21)日新增119名新冠確診者，累計8245例，約占本縣常住人口12.41％。縣府表示，因工作需求需出國之18歲以上民眾，明起開放接種第2次追加劑。

流行疫情指揮中心今(21)日表示，目前國內疫情趨緩，邊境政策逐漸開放，自7月22日起，開放因工作需求需出國之18歲以上民眾接種第2次追加劑。

金門地區指揮中心指出，因外交、公務、洽商等工作需求需出國之18歲以上民眾，可於出國2週前接種第2次追加劑，惟仍應與第1次追加劑間隔150天以上，使疫苗發揮最大效益。另除了要攜帶健保卡、疫苗接種記錄卡外與機票，還需攜帶邀請單位邀請證明、目的事業主管機關核准函或公司同意出國證明3擇1，到合約院所供接種單位核對身分。

縣衛生局說明，目前第2次追加劑開放對象為50歲以上成人、長照機構住民，以及18歲以上因外交、公務、洽商等工作需求出國者，另包括18歲以下免疫不全及免疫低下且病情穩定者。除此之外，醫事人員，機場港埠、居家檢疫相關工作人員及航空機組員／船員，以及機構與社福照護系統相關工作人員，都可依自身風險及意願評估接種。

指揮中心也提醒，欲接種第2次追加劑的民眾，與第1次追加劑應間隔5個月(150天)以上，無論先前接種何種劑次廠牌，第2次追加劑均可接種莫德納、Novavax、高端或成人劑型BNT。

金門地區今天新增119名確診，累計8245例，約占本縣常住人口12.41％。目前收治中60例，其中無症狀或輕症58例，中症2例；確診者居家照護1009例。另經衛生局疫調，密切接觸者新增匡列居家隔離者122人，目前居家隔離372人，解除居家隔離221人。