華爾街股市隔夜上揚，但是因為科技巨擘的獲利表現不佳，美股期貨周五下跌；A股午後也偏軟。
周五香港恆生指數開高走低，收盤小漲34.51點或0.17%，為20609.14點。國企股(H股)跌7.15點或0.10%，為7106.70點。零售股升2.4%，汽車股升1.4%，表現最好。
博彩股上漲，金沙升3.8%，為表現最好的藍籌股，澳博控股升2.5%，永利澳門升1.8%。
汽車股上漲1.4%，理想汽車升1.7%，蔚來汽車升3.4%，北京汽車升2.3%。
科技指數小漲0.33%，騰訊跌0.60%，阿里巴巴小漲0.1%，美團升0.7%，小米跌0.3%。
在中國網路監管單位認為影響國家安全，周四對行動叫車公司滴滴處以巨額80億人民幣罰款之後，港股表現持平。外界認為這可能是監管整頓的結束，中國可能隨後會放鬆對滴滴的限制，並為滴滴的赴港上市掃除障礙。
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