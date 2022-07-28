美國洛杉磯近日啟用一座造價5.88億美元（約合新台幣177億元）、具地標意義的高架橋，近5天卻因民眾為搏版面亂象橫生，警方4度下令關閉。

新完工的高架橋第六街大橋（Sixth Street Viaduct），橫跨洛杉磯河，位居洛杉磯東區博伊爾高地（Boyle Heights）往東的交通要道。

這座高架橋的前身為一座1932年興建的老式橋梁。市政府於2016年開工新橋梁的替代計畫，花費5.88億美元。完工之後，除了4線道的汽車道之外，設有自行車道與寬敞的人行道。

橋梁全長1公里，橋上10對巨大拱型吸引目光，水泥風格與橋下經常出現在電影場景的洛杉磯河相互輝映。站在橋上抬頭可以欣賞洛杉磯聞名的天際線，附近是鐵路貨櫃行經的路線和點綴著街頭塗鴉的倉庫。

第六街大橋號稱洛杉磯史上規模最大的橋梁興建計畫，於7月8日風光啟用，成為新的觀光景點，也是附近居民傍晚散步、慢跑或遛狗好去處。但近日亂象頻傳，警方出面喊話。

當地媒體與社群網站近日常見發生在第六街大橋的脫序行為，包括車輛在上面超速飆車、甩尾特技，吸引人群圍觀，經常以撞車收尾；有人攀爬上10多公尺高的拱型結構；還有理髮師耍噱頭，在道路中央為客人理頭髮。

種種這些搏版面、想在社群媒體上爆紅的瘋狂舉動，迫使洛杉磯警方近5天已4度關閉大橋，開出至少57張罰單，查扣6輛汽車。

洛杉磯市警察局長摩爾（Michel Moore）公開對媒體說：「第六街大橋為洛杉磯提供一個機會，讓人們為歷史悠久的洛杉磯河、這座城市的起源與這座高架橋本身感到驕傲。不幸的是，啟用以來，這裡變成人們群聚和表演的地方。」

警方一度考慮在橋面設置減速丘，制止飆車，不過目前未執行。經幾次關閉重開後，主管機關已在路中央的分隔島設置凸起的圓形反光號誌，阻止車輛在到橋上甩尾、耍特技。