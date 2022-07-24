日前板橋測站才測得39.3度高溫歷史紀錄，短短不到2天，今(24)日再以39.4度刷新該站紀錄，花蓮富源測站則以40.4度持平昨日的高溫記錄；中央氣象局表示，明天開始太平洋高壓減弱，各地高溫不會像這幾天這麼高，但仍針對18縣市發布高溫預警燈號，尤其花蓮縱谷仍有38以上高溫出現機率。

根據氣象局統計，今日最高溫出現在花蓮縣的富源測站，40.4度持平歷史高溫紀錄，不過新北市板橋測站於下午14時25分測得39.4度，刷新該站的歷史高溫紀錄。

氣象局預報員張承傳表示，明(25)日起太平洋高壓開始減弱，明起到周三(27)仍受其影響，高溫不會像過去幾天這麼高，但花蓮縱谷仍有38以上高溫機率，大台北則是37度，其他地區局部約36度。

張承傳說，午後雷陣雨部分，明天起會慢慢增加，不過以偏局部山區為主，周二(26)、周三將由山區往西半部平地擴散，其中以中南部機率較大，北部則較小。

周四(28)之後琉球群島東方海面為一大低壓帶，台灣附近水氣增多、環境吹偏東風，迎風面的東半部地區有局部短暫陣雨；周四、周五(29)北部地區午後雷陣雨機率將慢慢提高，雖然琉球群島東南方低壓帶可能有熱帶擾動發展，但數量、位置、路徑仍待觀察，現在討論還言之過早。