天熱雲林縣沿海文蛤肥美受歡迎，餐廳、網購增加2成以上。（本報資料照片）

天熱除了冰品、冷飲大受歡迎，文蛤也意外暢銷，雲林縣台西鄉養殖業者李宗燦25日表示文蛤不怕高溫與低溫，天熱文蛤反而會貯存養分，因此最近的文蛤特別肥美，加上後疫情旅遊潮與聚餐增加，餐廳、網購訂購量成長2成以上，目前池邊價每台斤6、70元，可說是價廉物美，現在享用文蛤正是時候。

台西鄉文蛤養殖面積達上千公頃，產量占全台6成以上。今年文蛤養殖可說是先苦後甘，之前連續降雨導致水質鹽度激烈變化，影響文蛤生長，產量僅以往的三分之一，但最近天氣炎熱文蛤肥美，加上餐廳、網購訂購量增加，不少漁民忙著出貨，希望彌補之前失收的損失。

雲林區漁會文蛤比賽「文蛤王」得主李宗燦表示，文蛤最怕連續降雨，不怕高溫酷寒，最近天氣飆高溫，他發現文蛤反而更加肥美，主要是因為高溫時文蛤會貯存養分準備繁殖，外殼沒有變大但蛤肉變大，也就是說，中蛤可能就有大蛤的蛤肉量，現在享用正是時候。

李宗燦說，目前正逢暑假，加上後疫情旅遊潮，餐廳叫貨量增加，成長2成以上，未來若疫情持續趨緩，叫貨量可望持續攀升，漁民們都期盼不要再有新型病毒出現，盡快與病毒共存恢復正常生活，踴躍消費。

李宗燦指出，文蛤產業也要與時俱進，之前疫情嚴峻時，餐廳不是停業，就是叫貨量少得可憐，他便加強網路行銷，迎合「不用外出與人接觸的消費模式」，現在餐廳生意復甦，則是餐廳與網購並行。

1名青年漁民們認為，疫情為大家上了一課，唯有改變傳統銷售方式，朝向多元行銷發展，才能因應未來的多變情況與環境，目前最令漁民頭痛的是如何面對極端氣候，有賴產、官、學合作提出因應之道。