太平洋高壓籠罩全台，連日高溫悶熱，近日就有民眾到美式賣場好市多購物，沒想到一回到家就驚見慘劇，原來不少巧克力商品不耐高溫，在包裝內自行融化又凝固，奇怪的形狀也引起網友熱議，就有人建議不要在夏天買巧克力。

一名女網友23日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，自己在好市多買了進口的巧克力脆片，沒想到開袋後卻驚見兩大塊的「巧克力磚」，由於在賣場拿到就放進保冷袋，回到家馬上放冰箱，原PO估計可能是從馬來西亞坐船來台灣時熱到融化。

民眾購買好市多巧克力薄片，沒想到已融化又凝固成兩大塊。（圖／翻攝臉書Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文引起網友討論，紛紛留言「剛剛想說雞腿排為什麼要放在袋子裡」、「看起來像某種藥材」、「我的巧克力棒也是，全黏一起，吃的時候像吃巧克力餅」、「小心！這樣吃會胖」、「看起來需要被超渡⋯趕快吃掉」、「買完回家打開也是全部糾結一起，拿去冷藏冰完，拿出來敲幾下，就可以比較分散跟小塊一點」。

無獨有偶，也有其他網友分享自己上網訂購的杏仁巧克力，收到貨一打開已經是變成「杏仁佐巧克力醬」的慘況，同樣引發討論。

也有網友分享網購的杏仁巧克力，已完全分離，讓他哭笑不得。（圖／翻攝臉書Costco好市多 商品經驗老實說）

不少內行也提醒，「所以這就告訴我們，冬天才能買巧克力」、「冬天才買巧克力+1」、「台灣的天氣真的很不適合巧克力，其實很多歐美食品藥品設計時的保存溫度是室溫25度左右，拿到台灣來都要吹冷氣才不會變質」、「運輸過程保存不慎造成高溫融化的情況，商品品質應該有程度上的受損，吃進身體裡的食品建議還是退貨吧」。