統一集團19日深夜宣布以290億元收購台灣家樂福剩餘6成股權。（示意圖／報系資料照）

統一集團19日深夜宣布以290億元收購台灣家樂福剩餘6成股權，完全掌握100%股權。此決定不僅牽動市場版圖變化，更引起網友關注，不少人更是好奇統一掌管家樂福後，還能否買得到原有的進口商品。

家樂福被統一集團買下，引起PTT鄉民討論，不少人都在意進口商品能否續留，「法國商品要下架了？」、「以後法國周變成統一周嗎？」、「各國進口商品那區希望別變動太大」、「家樂福自有品牌還會進貨嗎？還需要進口商品+1」、「其實家樂福自有品牌跟進口商品都很不錯，變統一就唉...」、「民生用品壟斷了，商品多樣性回不來了」。

此外，也有部分網友擔心易主後可能會調漲，「哭了，家樂福跟大潤發都要漲價了」、「統一產業鏈直接一條龍，食品飲品零售商物流全他的」、「以後台灣再沒有大賣場，只有貴賣場」、「悲報，看來定價應該會漲2成了」。

統一集團成功收購股權，已取得台灣家樂福340間門店經營權，68家量販店、272家超市與頂級超市、129家商場、家樂福商標使用權、部門量販店及物流中心與土地資產，評估在地中小企業以及農漁的產品，可以更便捷、更有效率地提供給消費者享用。