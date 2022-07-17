美式賣場好市多提供多種肉品，美味的熟食也吸引許多顧客回購，一名女網友日前分享自己到好市多採買德國豬腳時，沒想到被收銀員提醒有「必搭醬料」可拿，已回購數次的她卻第一次才知道，也引發許多同好共鳴。

原PO近日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，自己在結帳時遇到熱情的收銀阿姨，發現推車有德國豬腳便問「啊你有拿醬嗎？」，讓原PO霎時一頭霧水，阿姨接著說「沾德國豬腳的芥末醬啊，沾那個很好吃捏」，原PO自認是德國豬腳的鐵粉，很常在買但居然不知道有芥末醬可以拿，笑說「真是白活了我」、「謝謝收銀阿姨讓我長知識」。

一名女網友到好市多買了德國豬腳，被結帳阿姨提醒才知道可以拿芥末醬搭配，結果一堆苦主也不知。（圖／翻攝臉書Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文一出也引起許多網友留言，幾乎沒人知道有附芥末醬，「我買了十幾次了，也從不知道有醬這個東西」、「我也不知道，這星期才買」、「買過也不知道+1，現在知道了感謝」、「買德國豬腳有芥末醬？？我也不知道」、「我們芥末醬也是自己買耶」、「感覺好市多的芥末醬經過這次的討論以後會缺貨」。

僅有少數內行人提醒，留意架上有鐵盒會放醬包，「就在放烤雞德豬的架上，有一個鐵盒一格黃芥茉包，一個胡椒粉包」、「還有胡椒粉可以拿～每次都看到有人拿一堆」、「鐵盒空了，要主動跟服務人員要，才會給」、「烤雞也有胡椒鹽可以拿，我也是去很多次了才發現」。